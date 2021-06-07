Yazın adı, dondurmanın tadı...

YAZ mevsiminin vazgeçilmez lezzeti dondurma, tatlı ve soğuk olması yüzünden zararlı bulunsa da dengeli tüketildiğinde faydaları saymakla bitmez. Dondurma süt veya meyvelerin aromayla tatlandırılmasıyla üretilir. Özellikle çocukların sıcak havalarda tüketmeye doyamadığı dondurma, milkshake olarak veya şerbetli tatlıların yanında da tercih edilebilir. Dondurma çeşitleri içerisinde en çok rağbet göreni vanilyalı olanıdır. Çocukların gelişiminde dondurma önemli bir besin öğesidir.



VİTAMİN ZENGİNİ:

İçeriğinde B12, B6, D, C ve E vitaminleri bulundurur. Yağ, protein ve karbonhidrat bakımından zengindir. Böbrek taşı oluşumunu engeller, PMS döneminde duygu geçişlerini hafifletir. K vitamini bakımından da zengindir. Bu sayede kan pıhtılaşmasını önler ve akışını hızlandırır. Antioksidan özelliğiyle organ ve sinirlerin fonksiyonu ile bağışıklık sistemini düzenler.

ENERJİ KAYNAĞI: Mükemmel bir enerji kaynağı olarak düşünülebilir. Aynı zamanda yağ, karbonhidrat ve protein bakımından zengindir. Ortalama miktardaki dondurma tüketimi kilo almaya neden olmaz.

MİNERAL DEPOSU: İçeriğindeki fosfor ve kalsiyum sayesinde diş ve kemik sağlığı için etkili bir besindir. Kalp ve böbrek sağlığına destek olur.

GERİLİMİ DÜŞÜRÜR: Stresi azaltır, beyin fonksiyonlarını kuvvetlendirir ve uykusuzluğa iyi gelir. Dondurma bu özellikleriyle kendini daha iyi hissettirir.