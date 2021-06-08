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Haberler Yaşam Bezos, kardeşiyle uzaya gidiyor

Bezos, kardeşiyle uzaya gidiyor

Bezos, kardeşiyle uzaya gidiyor

8.6.2021

DÜNYANIN en zengin insanı ABD'li ünlü girişimci Jeff Bezos, sosyal medya hesabından şirketi Blue Origin ile 20 Temmuz'da uzaya çıkacağını açıkladı. Ünlü girişimci ve Amazon'un kurucusu Bezos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurucusu olduğu Blue Origin şirketinin aracıyla 20 Temmuz'da uzaya yolculuk yapacağını ifade ederek, "Beş yaşımdan beri hayalim uzaya seyahat etmekti. 20 Temmuz'da kardeşimle o yolculuğa çıkacağım. En iyi arkadaşımla en büyük macera" dedi.
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