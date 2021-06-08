PENÇE-YILDIRIM harekatında, Irak'ın kuzeyinde mayına basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker (25), memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Şeker'in cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketine getirildi. Şeker, Bafra Şehitliği'nde düzenlenen törenin ardından gözyaşları ile toprağa verildi.
Şehit uzman çavuş sonsuzluğa uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.