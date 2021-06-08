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Haberler Yaşam Şehit uzman çavuş sonsuzluğa uğurlandı

Şehit uzman çavuş sonsuzluğa uğurlandı

Şehit uzman çavuş sonsuzluğa uğurlandı

8.6.2021

PENÇE-YILDIRIM harekatında, Irak'ın kuzeyinde mayına basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker (25), memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Şeker'in cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketine getirildi. Şeker, Bafra Şehitliği'nde düzenlenen törenin ardından gözyaşları ile toprağa verildi.

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