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Haberler Yaşam Kuruluş Osman 62. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

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Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman’da bu hafta; "Bir karış toprak vermektense, bin kez ölürüz daha iyi!" sözü dikkat çekiyor.

Kuruluş Osman 62. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

09.06.2021, 22:09

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA

OSMAN BEY, TOGAY'IN CEZASINI BİZZAT KESECEK

KURULUŞ OSMAN İZLE

Dizinin 62'nci bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker. Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.

MOĞOL-BİZANS İTTİFAKI GENİŞLİYOR

İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.

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