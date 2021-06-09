Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 9 Haziran Çarşamba Müge Anlı full izle...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı, dün Kübra'nın ne kadar çocukça davrandığını, ailenin de ne kadar çırpındığını gördüğümüzü hatırlattı. Kübra'nın dün yayın sonrası ailesinin yanına dönmek istediğini açıklayan Müge Anlı, Kübra'nın ailesini de tebrik etti ve Kübra'nın da stüdyoda olduğu bilgisini verdi. Kübra, Maşallah Bey ile iş yerinde tanıştığını, kaçmak gibi bir niyeti olmadığını, annesi Eyüpsultan'a gitmesine izin vermediği ve Eyüpsultan'a gittiği için korkup Maşallah Bey'in yanında kaldığını söyledi. Maşallah Bey'in sözlerinin çok gerçekçi olduğunu, inandığını dile getiren Kübra, evlilik teklif bile aldığını, reklamlarda çıkan yüzüklerden hangisini istiyorsun diye sorduğunu belirtti. Gözyaşları içerisinde kalan Kübra, Maşallah Bey'in evli olduğunu bile bilmediğini, boşanma aşamasındayım dediğini, sana gelinlik giydireceğim dediğini, inandığını dile getirdi. Eve dönen Kübra ve ailesi canlı yayında… 7 aylık bebeğiyle Adana'da kayıplara karışmıştı. Annesi, babası ve Ümmügülsüm canlı yayında... Mehmet Turhan ve eski eşinin kaybında 21. Gün. Kardeşi Yusuf'un bağ evi ve çevresi aranıyor... ''Kayıp çifti'' arama çalışması sürüyor. Aramalara kadavra köpeği de katılıyor… 69 yaşındaki Hüseyin Kök'e 2 haftadır ulaşılamıyor.