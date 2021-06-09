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Haberler Yaşam Tatilcilere müsilaj uyarısı: Temas etmeyin

Tatilcilere uyarısı: Temas etmeyin

'daki faciası konusunda çalışan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı’dan tatilcilere uyarı geldi:

Tatilcilere müsilaj uyarısı: Temas etmeyin

09.06.2021, 10:05

"Müsilaj kümeleriyle fiziksel temastan uzak durun. Müsilajın olmadığı sahillerde denize girmek için de sağlık müdürlüklerinin yaptığı su analizi raporlarını takip edin." Mustafa Sarı müsilajın deniz yüzeyinden toplanmasıyla ilgili çalışmalar hakkında da şunları söyledi: "Başlayan çalışmalar 'fiziki olarak bir eylem planı başladı' mesajını herkese ilan etmeye dönük. Sadece dar koy ve körfezlerde birikmiş olan, kalınlaşmış tabakaları alabiliyoruz. Onun dışındakini alma şansı yok. Sorun yüzeyde değil, denizin altında. Esas katkı farkındalık oluşturmak.

OKSİJENİ BİTİRİYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre yüzeye çıkmış olanlar müsilajın son aşaması. Parçalanıyor bunlar. Kalınlaştıklarında, dar koy, körfez, liman içi, barınak gibi yerlerde güneş ışığının aşağıya geçmesini engelliyor. Oksijeni azatıyor, suyu ısıtıyor, canlıların ölmesine neden oluyor."

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