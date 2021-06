Duygu Aycan'dan 'Evleneceksen Gel' itirafı!

Bir dönem katıldığı Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği Evleneceksen Gel programı hakkında ilk kez konuşan Duygu Aycan, bu program ile tanınmış biri olarak yansıtılmak istemediğini vurgularken, "Ben sadece bir kere çıktım, çok kısa durdum ve programda iki sene üç sene kalan insanlar bile benim kadar konuşulmadılar. Sonrasında beni çok aradılar gelip devam etmem için hatta Seda Sayan bile aradı ama bir daha gitmedim çünkü bana göre bir ortam değildi ve annem de "Senlik bir yer değil, bir daha asla çıkmayacaksın!" diye aradı beni. Bazen çok sinirim bozuluyor ve neden yaptım diyorum çünkü benim o kadar başarım var, birçok kez reklam yüzü oldum, güzel içerikler üretiyorum. Gerçekten bununla anılmak istemiyorum arkadaşlar lütfen bu algıyı kafanızdan silin!" ifadelerini kullandı.





Hoş geldin Duygu. Nasılsın, neler yapıyorsun?

Hoş bulduk, iyiyim. Sosyal medyada yuvarlanıp gidiyorum. Biraz bela bir yer ama seviyorum yine de. Aslında ilk başlarda hobi olarak yapıyordum fakat sonrasında işe döndü.



Belalı olan kısımlar neler sosyal medyada senin için?

Psikolojik olarak insanı çok yoruyor. Hele benim gibi ruh hastası ve takıntılı biriyseniz daha da zor. Ben çocukluğumdan beri çok fazla arkadaş çevresi olan biri olmadım çünkü benim ailemde çok fazla erkek var, tek kız benim ve tutucu bir aile yapısına sahibim. Yanımda destek alabileceğim çok fazla insan olmadığı için bir şey olduğu zaman çok takıyorum. İki yıl oldu başlayalı, zamanla alışıyorum.



BABAM "BENİ UTANDIRDIN" DEMİŞTİ

Ailenin tutucu olması sosyal medyada olmanı nasıl etkiledi? Kırılma noktası oldu mu?

Artık değiller, alıştılar. Ben çok inatçıyım ve özgürlüğüme de düşkün bir insanım o yüzden ya bu böyle olacak ya da ben gideceğim buralardan dedim. Ben normalde Denizli'de yaşıyordum, İstanbul'a taşınalı 6-7 yıl kadar oldu. Bir şekilde geldim buraya ama babamla 4 yıl boyunca konuşmadık. Ben babama aşık biri olarak büyüdüm ve o bana gidemezsin dedi. 18 yaşındaydım ve hayallerimin peşinden koşacağımı söyledim ona. İlk geldiğimde sosyal medya ile uğraşmıyordum, kadın giyim üzerine bir butiğim vardı.

Baban ile nasıl barıştınız? Arayı nasıl kapattınız?

İkimiz de çok inatçıyız. O normalde benim kahvaltımı hazırlayan, işten geldiğinde bana oyuncaklar getiren bir baba ve ben bu şekilde büyüdüm ama onun söylediklerinin dışına çıktığım zaman biraz öfkelenebiliyordu. Ben de en sonunda bu zinciri kırmam gerektiğini düşündüm. Bu olaylardan sonra annem konuştu onunla çünkü ben arayamıyordum fakat yine de aramadı ve ben aradım babamı. Tabi başlarda çok soğuk konuştu ama şu an aramız çok iyi, seni seviyorum babacığım! Babam bana aklım hep sende kalıyordu ama sen beni utandırdın demişti ve o laf bana yetmişti o yüzden ben bir şeyleri başardığımı düşünüyorum artık.



SEDA SAYAN BENİ ARADI!

Duygu sen 'Evleneceksen Gel' programına katılmıştın. Bu nasıl bir tecrübe oldu senin için?

Ben bu programla tanınmış biri olarak yansıtılmak hiç istemiyorum aslında. Bu programların hepsi kurgu ve oraya katılan insanlar ajanslardan seçiliyor zaten ifşa edildi bunlar o yüzden rahat konuşabiliyorum. Ben sadece bir kere çıktım, çok kısa durdum ve programda iki sene üç sene kalan insanlar bile benim kadar konuşulmadılar! Aslında doğaçlama yapıyorsun ama yine de sana yazılı bir şekilde veriyorlar şuna çatacaksın buna şunu diyeceksin gibilerinden. Bana da ortalığı karıştırmam söylendi ve yaptım. Sonrasında beni çok aradılar gelip devam etmem için hatta Seda Sayan bile aradı ama bir daha gitmedim çünkü bana göre bir ortam değildi ve annem de "Senlik bir yer değil, bir daha asla çıkmayacaksın!" diye aradı beni. Bazen çok sinirim bozuluyor ve neden yaptım diyorum çünkü benim o kadar başarım var, birçok kez reklam yüzü oldum, güzel videolar çekiyorum o yüzden gerçekten bununla anılmak istemiyorum arkadaşlar lütfen bu algıyı kafanızdan silin. Keşke hiç olmasaydı, çok çirkin bir hayat tecrübesi!

En azından kendini bu konuda ifade etmiş oldun.

Evet ama bir de TikTok kullanıcılarının yaşı çok küçük olduğu için bana sürekli koca aramayı mı çıktın gibi şeyler söylediler. Sizce benim ihtiyacım var mı böyle bir şeye? Öyle bir durum olsaydı sürekli giderdim zaten! Bu konuyu da çıkaran benim eski bir düşmanım bu arada. Canlı yayın açıp benimle dalga geçti ve herkesin diline düştü. O zamanlar takipçim çok azdı ve onun kitlesi bana göre yüksekti o yüzden onun takipçileri beni sürekli linçliyorlardı ellerinden başka şeyler olmadığı için.

O kişi hala düşmanın mı peki? Kimdir bu kişi?

Aslında artık çok o şekilde görmüyorum çünkü benim sinirim zaten saman alevi gibidir ama onun bana karşı olan düşmanlığı bir türlü bitmiyor ve canlı yayın açıp bana laf sokmaya devam ediyor sonra ben yine alevleniyorum tam içim soğumuşken. Artık çok kale almıyorum zaten bunu düşünecek pek zamanım da yok açıkçası çok fazla yoğunum.



Nasıl yoğunlukların var? TikTok nasıl gidiyor?

Video çekmeyi çok seviyorum. Bazen bir tane sesten bile yüz tane taslak çıkarıyorum ama genelde en başta çektiğimi yüklüyorum.



DOMİNİK'E LİNÇ YEMEMEK İÇİN GİTMEDİM!

En çok hangi sosyal medya fenomenleri ile vakit geçiriyorsun?

Vakit geçirmek anlamında hepimiz çok yoğunuz ama Cemre Solmaz ve Merve Yalçın'ı çok seviyorum. Yeliz Korkmaz'ı çok seviyorum, Semiraminta yani. Yeliz ile çok samimiyiz. Cemre ile de çok samimiydik, şu anda da aramızda hiçbir sorun yok ama o da, Merve de çok yoğun olduğu için pek görüşemiyoruz. Onlar Dominik'e gittiler hatta ben de gidecektim ama vazgeçtim.

Neden gitmedin?

Acun abinin çok yakın bir arkadaşı var benim de çok yıllardır arkadaşım. O beni hep çağırıyordu ama kesin gidersem linç yerim dedim zaten pek bir şey de yapmayacaktım orada ve arkalarından gitti derler diye yakın arkadaşlarım olmalarına rağmen gitmedim.

BİRİ ESKİ SEVGİLİM DİĞERİ ESKİ DOSTUM!

Oğuz Bay ve Meriç İzgi ile durumlar nasıl? Bu ikili ile iletişimin var mı?

Herkes soruyor o yüzden artık cevap vereyim de kurtulayım. İkisi hakkında da kötü bir şey söylemeyeceğim çünkü biri eski dostum diğeri de eski sevgilim. Oğuz ile güzel giden iki yıllık bir ilişkimiz vardı ama bitti. Sevgim azaldı, asla onun bana ya da benim ona yapmış olduğum bir yanlıştan dolayı bitmedi. Hiçbir şekilde birbirimize zarar veren şeyler yapmadık. O Youtube çok seviyor ve ben TikTok aşığı bir insanım. Sürekli olarak bu platformlara içerik üretiyoruz ve o bana gel çekim yapalım diyordu ben de ona fakat uyuşmuyordu o yüzden de son zamanlarda çok kavga etmeye başlamıştık. Oğuz beni hep alttan alıyordu, ben bu konularda daha vahşiyim ve Oğuz'un hakkını yiyemem çünkü bana hep çok iyi davrandı. Ben bir süre sonra birbirimizi yıpratacağımıza ayrılalım dedim, o istemedi ayrılmak ama ben olmayacak dedim ve ilk defa da bu kadar ayrı kaldık, iki ay oldu. Büyük konuşmak istemem çünkü hayatın ne getireceği belli olmaz ama benim şu an için barışmak gibi bir düşüncem yok. Sanırım onun da hayatında başka insanlar var şu an o yüzden mutluluklar diliyorum.



Oğuz'un hayatında başkası olduğunu bir yerden mi duydun?

Duyduğum bir şey. Duyduğum her şeye inanmam ama birkaç şey gördüm.

Ne gördün?

Canlı yayınlarda gördüm. Benim canımı çok fazla acıtmadı, ben her şeye tamamdım, elvedaya hazırdım ve bütün sorumluluğu üstüme aldım. Normalde ayrıldıktan sonra bile çok kıskanırım ama kendimi buna hazırlayıp ayrılmıştım zaten, seviyordum onu ama bu şekilde ayrıldım o yüzden ne yaparsa yapsın canımı fazla yakamaz.

Meriç İzgi'yi de sormak istiyorum sana.

Meriç eski "best friendim"! Meriç ile aramız kötü çünkü Antalya'da tatsız bir olay yaşadık ve detaylarına çok fazla inmek istemiyorum. Ben ona çok değer veriyordum, keşke böyle olmasaydı. Kalbini mi kırdı? Çok fazla kırdı. Hatta yani kırsaydı belki düzelirdi ama ben ona çok kızgınım, aşırı kızgınım ve geçmiyor. O benim 5-6 senelik arkadaşımdı ve dostum diyebileceğim tek erkekti. Ben ondan hiç böyle fevri hareketler beklemiyordum, kötü bir şey de söylemek istemiyorum sadece şok oldum ve hak etmediğim şeyler yaşadığımı düşünüyorum. Onun da kendine göre haklı olduğu şeyler vardır ama kalbim çok kırık ve şu an iletişimimizin olabileceğini düşünmüyorum çünkü sindiremiyorum, söylediği şeyler çok ağırdı.



CEHALETİNİZ BEYNİMİ YAKIYOR!

Hayatında yokluğunu hissettiğin üç şey nedir?

Babam, anneannem ve dayım. Başka özlediklerim olamaz çünkü her şeye sahibim. Param var, mutluluğum var, güzel bir işim var. O yüzden ancak ailemden birilerinin yokluğunu hissedebilirim.



Seni en çok hangi konularda linç ediyorlar?

Kilomdan dolayı. Önceden 48 kiloydum dedim ve yaptığım bu açıklamayı görmeyenler vardı. Herkes yorumlarda 48 kilo ablam yazdı ve insanlar benim yalan söylediğimi düşündü 48 kilo olmadığım için. Ben bunu geçen yaz söylemiştim ve bu sene pandemiden dolayı biraz kilo almış olabilirim. Boyum 1.60, kısayım ve şu an 52 kiloyum. İnsanların yağ, kemik ve kütle ölçümleri aynı olmayabiliyor ve cehaletiniz beynimi yakıyor! Sinirleniyorum, yapmayın bunu! Kimseye kilon ile ilgili açıklama yapmak zorunda değilsin. Değilim ama o kadar çok yorum geliyor ki duramıyorum.



Başkalarının sana söylemesinden hoşlanmadığın üç şey

Boyun kısa, çirkinsin, sonuncusu aklıma gelmedi:) Bir de ben bazen bazı şeyleri doğru söyleyemiyorum ve beni çok düzeltiyorlar. Aslında Türküm ama Türkçeyi çok iyi kullanamıyorum, hele sinirlendiğim zaman daha da çok saçmalıyorum. Kekeliyorum ve ifade edemiyorum o yüzden canlı yayınlarımı da hep sakinleştiğim zaman açarım. Hatta sakinleştirici içip öyle canlı yayın açıyorum.





Lisedeki Duygu Aycan'a neler söylemek isterdin?

Okula git derdim çünkü hiç okula gitmezdim. Kimse için kendini üzme ve gerçekten sevip, âşık olduğun biriyle her şeyi yaşa derdim çünkü geçmişte yaşadığımız şeyler hayatımızı etkileyen şeylerdir. Ben hiçbir zaman geçmişimi unutmadım ve nereden geldiğimi hatırlarım.



Geçmişine dair en çok hatırladığın şey nedir?

Annem ile babamın ayrılmadan önceki hallerini hiç unutamıyorum. Biz 17 yaşlarındayken ayrılmışlardı. Lise zamanlarımı ve babaannemde kaldığım günleri hiç unutamam. En özelleri bu şekilde ayırabilirim.



Ona karşı kendini suçlu hissettiğin biri var mı?

Belki klişe gelecek ama ben ilişkilerimde hep sadık olan ve bir şey yapmayan taraftım o yüzden o konuda kendim, suçlu hissettiğim biri yok. Geçmişteki arkadaşlarımdan üzdüğüm ve yanlış yaptığım biri olabilir. Bir kız arkadaşım oluyor bu kişi ve onun gönlünü almak istiyorum, bulmaya da çalıştım ama sosyal medyadan biri değil. Ne yaptıysam iyi ki yaptım diyorum fakat birinin kalbini kırmış olabilirim.



OĞUZ BAY'I BİRİ İLE GÖRSEM OMUZ ATIP GEÇERİM!

Yolda yürürken hiç beklemediğin bir anda Oğuz ile karşılaştın, ne yaparsın?

Yanında biri ile görsem illa laf sokardım, rol yapamayacağım hiç bu konuda. Bakış atardım, laf sokardım ve kıza omuz atarak geçerdim. Birkaç ay sonra aşmış olacağım bunları. Sevmek bazen yetmiyor o yüzden bir süreç gerekiyor.



Seni sevmeyenlere söylemek istediğin bir şey var mı?

Siz hiç hayatınızda benim kadar mükemmel bir insan gördünüz mü? Herkesi mutlu edemiyoruz o yüzden Allahınızdan bulun diyorum.