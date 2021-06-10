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Haberler Yaşam Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı! 10 Haziran Perşembe hava durumu...

Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı! 10 Haziran Perşembe hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, ’nın kuzeyi, Güney ve İç Ege, , , Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, ’nun kuzeyi ile Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 10 Haziran Perşembe hava durumu...

Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı! 10 Haziran Perşembe hava durumu...

10.06.2021, 09:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, zamanla doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Samsun: Parçalı bulutlu 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 22
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

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