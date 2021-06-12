Anne sütüne en yakın süt: Keçi sütü

ANNE sütüne en yakın süt olarak bilinen keçi sütü günümüzde birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Keçi sütü A, B1, B2, B3 ve B6 gibi birçok önemli vitamini içerisinde barındırmanın yanı sıra, aynı zamanda magnezyum, selenyum, kalsiyum, fosfor ve demir gibi birbirinden önemli minerallere sahip.



ANTİOKSİDAN KAYNAĞI



KEÇİ sütü, çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. İçeriğindeki yüksek selenyum miktarı nedeni ile akciğer kanserine karşı etkili koruma sağlar. Prebiyotik olma özelliği taşıyan keçi sütü bağırsak sisteminin sağlığını korumaya yardımcıdır. Keçi sütü içeriğindeki A vitamini ve çinko sayesinde cilt hastalıklarına karşı da çok önemli bir fayda sağlar.