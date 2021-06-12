  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Anne sütüne en yakın süt: Keçi sütü

Anne sütüne en yakın süt: sütü

Anne sütüne en yakın süt: Keçi sütü

12.6.2021

ANNE sütüne en yakın süt olarak bilinen keçi sütü günümüzde birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Keçi sütü A, B1, B2, B3 ve B6 gibi birçok önemli vitamini içerisinde barındırmanın yanı sıra, aynı zamanda magnezyum, selenyum, kalsiyum, fosfor ve demir gibi birbirinden önemli minerallere sahip.

ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

KEÇİ sütü, çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. İçeriğindeki yüksek selenyum miktarı nedeni ile akciğer kanserine karşı etkili koruma sağlar. Prebiyotik olma özelliği taşıyan keçi sütü bağırsak sisteminin sağlığını korumaya yardımcıdır. Keçi sütü içeriğindeki A vitamini ve çinko sayesinde cilt hastalıklarına karşı da çok önemli bir fayda sağlar.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anne sütüne en yakın süt: Keçi sütü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.