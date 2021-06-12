Antep fıstığı akciğerlerdeki iltihabı temizliyor

ANTEP fıstığı, lif, fosfor mineralleri, potasyum, A grubu vitaminler, B grubu vitaminler, yağ ve protein açısından çok zengin bir meyvedir. Akciğerlerdeki iltihabı temizler. Midede oluşan asit oranını dengeler. Sindirim sistemini rahatlatır, kan basıncını da düşürerek felç ve yüksek tansiyon riskini azaltır.



YORGUNLUĞU GİDERİR



ANTEP fıstığı kalbi korur ve şişkinlik riskini azaltır. Anemiyi önlemeye yardımcı olan Antep fıstığı bedeni ve zihni kuvvetlendirir, yorgunluğu giderir. Sinir sistemindeki hücreleri yeniler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Antep fıstığı yaşa bağlı görme bozukluklarını önlemeye yardımcı olur. Böbrek ve mesanede oluşan kumların dökülmesini sağlayan Antep fıstığı insan vücudunun ihtiyacı olan fosforu karşıladığı gibi böbrek ve safra kesesi ağrılarını dindirmeye yardımcı olur.