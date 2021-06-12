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Haberler Yaşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı çağrısı: E-Nabız üzerinden başladı

Bakanı 'dan yerli çağrısı: üzerinden başladı

Bakanı , sosyal medya hesabından aşılama süreci ile ilgili paylaşımda bulunarak bugün en az 450 bin kişinin randevusu olduğunu duyurdu. Bakan Koca ayrıca "Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı çağrısı: E-Nabız üzerinden başladı

12.06.2021, 11:51

Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var" dedi. Koca, dün akşam yaptığı açıklamada ise son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldığını duyurmuştu.

Bakan Koca, "Randevusunda dakik olanlara, aşı sırası bekleyen milyonlar adına teşekkür ederim." dedi.


E-NABIZ ÜZERİNDEN BAŞLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım." çağrısında bulundu.
Diğer yandan; Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 33 milyonu aştı.

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