Amanos Dağları'nda ‘ters lale’

EGE ve Aksaray üniversitelerinden öğretim üyeleri, Amanos Dağları'nda keşfettikleri yeni bir ters lale türünü bilim dünyasına tanıttı. Doç. Dr. Hasan Yıldırım ile Doç. Dr. Mehtap Tekşen tarafından bilim dünyasına kazandırılan bitkiye "Arsuz lalesi", bilimsel olarak ise "Fritillaria arsusiana Yıldırım & Tekşen" adı verildi.

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