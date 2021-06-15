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Haberler Yaşam Amanos Dağları'nda ‘ters lale’

'nda ‘ters lale’

Amanos Dağları'nda ‘ters lale’

15.6.2021

EGE ve Aksaray üniversitelerinden öğretim üyeleri, Amanos Dağları'nda keşfettikleri yeni bir ters lale türünü bilim dünyasına tanıttı. Doç. Dr. Hasan Yıldırım ile Doç. Dr. Mehtap Tekşen tarafından bilim dünyasına kazandırılan bitkiye "Arsuz lalesi", bilimsel olarak ise "Fritillaria arsusiana Yıldırım & Tekşen" adı verildi.
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