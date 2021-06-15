Çek-senet çetesine eş zamanlı operasyon

Bursa'da iş insanlarına şantaj ve tehditle senet imzalattıkları, tefecilik yaptıkları ve nitelikli dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen çeteye İzmir ve Bursa'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

A.Ç. isimli şahsın örgüt lideri olduğunu ve çok sayıda iş insanını mağdur ettikleri bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda, 4 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda mağdurlardan zorla alınan 386 bin lira tutarında 12 adet çek ve senet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Örgüt lideri A.Ç, örgüt yöneticisi M.T. ile örgüt üyeleri S.S. ve R.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.