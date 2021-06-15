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Haberler Yaşam Sokak hayvanlarını beslerken darbedildi

Sokak hayvanlarını beslerken darbedildi

Sokak hayvanlarını beslerken darbedildi

15.6.2021

ESKİŞEHİR'DE yaşayan Aysun Korkar, Odunpazarı'nda sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğradı. Evlerinin önündeki arazide besleme yapılmasını istemeyen kişilerin köpeklere taş atmasıyla çıkan tartışma, hayvansever Korkar'ın çenesinde kırıkların oluştuğu darp olayına döndü. Olayın ardından ameliyata alınan Korkar, yaşadıklarını çektiği video ile anlattı. Çenesindeki kırıklar nedeniyle konuşmakta zorlanan Korkar, saldırganın önce hakaret ettiğini daha sonra beslediği köpeklere taş attığını söyledi. Atılan taşların köpeklere geldiğini görünce saldırganın üzerine yürüdüğünü belriten Korkar, "Üzerine yürüdüm ve darbedildim, çenemden darbe aldım. Şu an ameliyata girmek üzereyim, çok üzgünüm. diye konuştu.
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