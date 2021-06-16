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Haberler Yaşam İstanbul'da gasp dehşeti

'da gasp dehşeti

İstanbul'da gasp dehşeti

16.6.2021

İSTANBUL Ataşehir'de kar maskeli kişilerce gasp edilen Sibel Koçan, vurularak hayatını kaybetti. Başar Sokak'ta meydana gelen olayda, bankadan para çeken Sibel Koçan (41), kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradı. Elindeki para dolu çantayı vermemek için direnen kadın, saldırganların silahını ateşlemesi sonucu vuruldu. Şahıslar kaçarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Koçan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, Koçan'ın ölüm haberini alan eski eşinin de bir binadan atlayarak intihar ettiği öğrenildi.
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