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Haberler Yaşam Kuruluş Osman 63. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

Kuruluş Osman 63. bölüm canlı izle! |

! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman’da bu hafta; "Gayrı cenk vaktidir! Zafer inananlarındır!"

Kuruluş Osman 63. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

16.06.2021, 20:26

Kuruluş Osman 63. yeni bölüm tek parça canlı izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 63. bölüm canlı izle! Çarşamba akşamlarının zirvede yer alan dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman 63. bölüm canlı izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Kuruluş Osman 63. bölüm tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası!

KURULUŞ OSMAN 63. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

OSMAN BEY, SELÇUKLU SULTANIYLA GÖRÜŞÜYOR

Dizinin 63'üncü bölümünde Malhun Hatun'dan evlat müjdesi alan Osman Bey, efsanevi komutan Dukas'la birlikte uç bölgesine gönderilen Bizans ordusuna karşı vereceği büyük savaşa hazırlanmak üzere harekete geçer. Selçuklu sultanıyla görüşmek üzere Konya'ya giden Osman Bey, Moğol ve Bizans arasında kalmamak için zekice bir oyun kurar. Togay'ın elinden kaçırılmasını ve Moğol altınlarına el konulmasını hazmedemeyen Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sürpriz bir hamle peşindedir.

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