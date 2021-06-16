Kuruluş Osman 63. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

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KURULUŞ OSMAN 63. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

OSMAN BEY, SELÇUKLU SULTANIYLA GÖRÜŞÜYOR

Dizinin 63'üncü bölümünde Malhun Hatun'dan evlat müjdesi alan Osman Bey, efsanevi komutan Dukas'la birlikte uç bölgesine gönderilen Bizans ordusuna karşı vereceği büyük savaşa hazırlanmak üzere harekete geçer. Selçuklu sultanıyla görüşmek üzere Konya'ya giden Osman Bey, Moğol ve Bizans arasında kalmamak için zekice bir oyun kurar. Togay'ın elinden kaçırılmasını ve Moğol altınlarına el konulmasını hazmedemeyen Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sürpriz bir hamle peşindedir.