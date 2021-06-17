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Haberler Yaşam Bakan Kurum: 3539,9 metreküp müsilajın temizliğini tamamladık

Bakan Kurum: 3539,9 metreküp müsilajın temizliğini tamamladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'nde başlatılan seferberlik kapsamında 3539,9 metreküp müsilajın temizliğini tamamladıklarını, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere de 12 milyon 38 bin TL ceza uygulandığını açıkladı.

Bakan Kurum: 3539,9 metreküp müsilajın temizliğini tamamladık
DHA

17.06.2021, 14:50

Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan temizlik çalışmasına ilişkin Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliğimizin 9'uncu gününde 251,7 metreküp ile toplamda 3539,9 metreküp müsilajın temizliğini tamamladık. 16 Haziran itibarıyla 208 bölgede gerçekleştirdiğimiz müsilaj temizliğimize ara vermeden devam ediyoruz. İllerimizde 9 günün sonunda; İstanbul 927,2 metreküp, Kocaeli 235,2 metreküp, Bursa 131,5 metreküp, Tekirdağ 139 metreküp, Balıkesir 351 metreküp, Çanakkale 286 metreküp, Yalova 1470 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarında bertarafa gönderdik" dedi.

'12 MİLYON 38 BİN TL CEZA UYGULADIK'
Bakan Kurum, denetim çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Müsilaj temizliğimizin 9'uncu gününde 3 bin 710 denetim gerçekleştirerek, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 12 milyon 38 bin TL idari para cezası uyguladık. Denetimlerde 823 numuneyi inceledik. Marmara Denizi'mizde 2008'den beri yürüttüğümüz deniz suyu kalitesi incelemesini, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde ODTÜ ve TÜBİTAK-MAM iş birliğinde 91'den 150'ye çıkardık. Marmara Denizi'miz ve deniz canlılarımız için hep birlikte hiç durmadan çalışıyoruz" dedi.

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