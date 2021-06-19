Duru’nun babasına ‘kahreden’ tavsiye!

ANTALYA'DA halasıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Duru Akça'nın (6) babası Ali Akça, başsağlığı için gelen sürücü ve yakınlarının kendisine davacı olmamaları yönünde telkinde bulunduğunu öne sürdü. Akça, "Bana 'Uğraşmayın. Boşuna uğraşırsınız. Yıpranan siz olursunuz' gibi sözler sarf ettiler. Kızımın hakkını arayacağım" dedi.

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