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YKS ne zaman saat kaçta? ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama...

Üniversite sınavına girecek olan adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenecek olan sınavlar öncesi öğrencilerin son hazırlıkları tamam. Peki YKS saat kaçta yapılacak? YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte ÖSYM YKS ile ilgili merak edilenler...

19.06.2021, 12:51