YKS ne zaman saat kaçta? ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama...

YKS sınavı ne zaman? sorusu öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Hayalindeki bölüme ve üniversiteye girmek isteyen binlerce genç YKS sınavında ter dökecek. Peki YKS sınavı ne zaman? YKS sınav giriş belgesi yayınladı mı? İşte detaylar...
YKS SINAVI NE ZAMAN?
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi 10.15'te yapılacak. 135 dk sürecek.
2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 27 Haziran Pazar 10.15'te yapılacak. 180 dk. sürecek.
3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran Pazar 15.54'te yapılacak. 120 dk. sürecek.
YKS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebiliyor.
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