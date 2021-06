Bu acı bitsin artık

İstanbul Kadıköy'de kaldığı pansiyonun üçüncü katından demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki İzmirli hemşire Şebnem Köker'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili Köker ile aynı odada olan sevgilisi Timuçin Bayhan'ın daha önce bir kez tanık bir kez de şüpheli olarak ifadesini almıştı.



YENİDEN SERBEST KALDI

Verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle önceki gün bir kez daha şüpheli olarak gözaltına alınan Timuçin Bayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aynı ifadeyi tekrarlayan gemi kaptanı Timuçin Bayhan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile yine serbest bırakıldı. Şüpheli sevgilinin ikinci kez serbest bırakıldığını Babalar Günü'nde öğrenen Abdullah Köker ise yaşananlara isyan etti.



Kızının ölümüyle yıkılan acılı baba Abdullah Köker, "O adamın serbest bırakılmasıyla acım iki kat arttı" dedi.



YETKİLİLERE SESLENDİ

Şüpheli şahsın serbest kalması üzerine Yeni Asır'a konuşan Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker, "Acım iki kat arttı. Artık dayanacak gücümüz kalmadı, suçluysa suçunu çeksin, değilse de her seferinde böyle gözaltına alınıp bırakılmasın. Buradan İstanbul Başsavcılığına ve Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum, bu olay çok acil aydınlansın" diye konuştu. Bayhan'ın verdiği ifadelerdeki çelişkileri birçok kez dile getirdiğini söyleyen baba Köker, "Kızımın telefonunun denize düştüğünü söyledi ama bunun aksini ispatladım. Her lafı çelişki barındırıyor" diyerek adaletin bir an önce yerini bulmasını istediğini söyledi.



Özel bir hastanede hemşirelik yapan Şebnem Köker'in ölümündeki sır perdesi hala aralanmadı.

Serbest bırakılan Timuçin Bayhan, tutuksuz yargılanacak.

Fatih ŞENDİL