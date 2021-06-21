Deniz börülcesi kanseri önlüyor

YÜKSEK protein ve antioksidan içeriğiyle deniz börülcesi, diyabet ve kalp hastalıklarıyla mücadelede yardımcı olabilir. Isı çarpmalarını ve ateşi de önleyebilirler.

PROTEİNLERLE DOLU

DENİZ börülcesi, soya fasulyesi ekstrelerinden önemli ölçüde daha yüksek antioksidan aktiviteye sahiptir. Bu nedenle, serbest radikal birikiminin neden olduğu çeşitli kronik bozuklukları (kanser gibi) önleme potansiyeline sahiptir. Filizlenen baklagillerdeki proteinler, lipit metabolizmasını kontrol etmeye yardımcı olur. Deniz börülcesi filizleri ve çimlenme tohumları bu proteinlerle doludur. Bu baklagiller, toplam kolesterol ve LDL (kötü) kolesterol seviyelerini azaltır. Pişmiş ve bütün deniz börülcesi de benzer lipit düşürücü etkiler gösterir.