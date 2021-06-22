Aşı randevusu nasıl alınır? Sinovac ve BioNTech aşı randevusu alma ekranı...

Türkiye aşılamada her geçen gün yeni rekor kırıyor. Bakan Koca'nın açıklamasına göre aşıda yaş sınırı 25'e düştü. Yarından itibaren 25 yaş ve üstü vatandaşlar aşı randevusu alabilecek. Peki Sinovac ve Biontech aşı randevusu nereden ve nasıl alınır? İşte tüm merak edilenler...

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu MHRS ve e-Nabız üzerinden alınabiliyor. Öncellikle T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sistem giriş yapılması gerekiyor. Daha sonra ise 'aşı randevusu' ekranı üzerinden aşı tercihini, hastane ve tarih ile saati seçtikten sonra randevunuzu alabiliyorsunuz.

Alo 182 hattını arayarak aşı randevusu alınabiliyor.

AŞI RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AŞI RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

Aşı randevusunu gidemeyecek vatandaşlar e-Nabız üzerinden aşı randevularını iptal edebilirler. Randevu geçmişi kısmında aktif randevularınızda yer alan aşı randevusunun yanında bulunan "iptal et" butonuna tıklanması gerekiyor.

AŞI RANDEVU TELEFON NUMARASI

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.