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Haberler Yaşam Kamuda esnek çalışma saatleri değişti mi?

saatleri değişti mi?

Kabine toplantısı dün gerçekleşti. Toplantı sonrası koronavirüs ile mücadelede alınan kararları Başkan Erdoğn açıkladı. O kararlar merak edilirken saatlerinin değiştirilip değiştirilmediği de merak ediliyor. Peki kamuda yeni çalışma saatleri ne oldu? Kamuda esnek çalışma devam edecek mi? İşte merak edilenler...

Kamuda esnek çalışma saatleri değişti mi?

22.06.2021, 09:25

Kabine toplantısında alınan kararlar merakla araştırılıyor. Kamu çalışanları çalışma saatlerine ilişkin alınan kararı merak ediyor. Başkan Erdoğan, Kabine sonrası alınan kararları açıkladı. Peki kamuda esnek çalışma saatleri değişti mi? İşte merak edilenler...

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Kamuda esnek çalışmanın biteceği tarih ile ilgili Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi. '' 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor. Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.''

Son dakika: Başkan Erdoğan yeni kararları açıkladı! Sokak kısıtlaması 1 Temmuz'da kalkıyor

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