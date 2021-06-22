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Kamuda esnek çalışma saatleri değişti mi?

Kabine toplantısı dün gerçekleşti. Toplantı sonrası koronavirüs ile mücadelede alınan kararları Başkan Erdoğn açıkladı. O kararlar merak edilirken kamuda esnek çalışma saatlerinin değiştirilip değiştirilmediği de merak ediliyor. Peki kamuda yeni çalışma saatleri ne oldu? Kamuda esnek çalışma devam edecek mi? İşte merak edilenler...

22.06.2021, 09:25