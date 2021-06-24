Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı - Ayetel Kürsi duası Türkçe Arapça olarak oku

Kur'an-ı Kerim'in 41'inci sayfasında yer alan Ayetel Kürsi duası Bakara Suresi'nin 255'inci ayeti olarak karşımıza çıkar. En faziletli dualardan biri olan ayetlerin efendisi, her türlü kazadan, beladan, hastalıktan, korku ve endişeden korumaktadır. Faziletleri saymakla bitmeyen bu kıymetli duayı okumak ve ezberlemek isteyenler, Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı hakkında araştırma yapıyor. Ayetel Kürsi kaç ayet, hangi sayfada, 313 defa Ayetel Kürsi okunuşu fazileti ne gibi sorular da merak ediliyor. Ayetel Kürsi duası Türkçe Arapça olarak oku!

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AYETEL KÜRSİ KUR'AN'DA KAÇINCI SAYFADA?

Ayetel Kürsi Kur'an-ı Kerim'de 286 ayetten oluşan Bakara Suresi'nin 255'inci ayetinde bulunur. Kur'an'ın 41. Sayfasında yer almaktadır. Ayetlerin efendisi olarak bilinen ayet Medine'de indirilen ayetler arasındadır.

AYETEL KÜRSİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

Peygamber Efendimiz Ayetel Kürsi'nin ayetlerin efendisi olduğunu bildirmiştir. Namazlardan sonra, yatmadan önce, yolculuğa çıkarken, yemek yaparken, sabah kalkınca yataktan kalkarken, çocuklara yemek yedirirken ve uyuturken sık sık tekrar etmek kişiyi akla gelecek tüm kötülüklerden korur. Alışkanlık haline getirerek her gün okumak kişinin hayırlı, bereketli ve huzurlu bir hayat yaşamasına vesile olur. Ayetin içinde yer alan İsm-i Azam, yani Allah'ın en yüce ismi, Müslümanın imanını güçlendirir ve Allah'ın rızasını kazanmasını sağlar. Kur'an-ı Kerim'in dörtte biri kabul edilen ve Kur'an'ın en yüksek noktası sayılan bu ayet, Allah'ın yüce ve tek olduğunu, beşeri tüm sıfatlardan münezzeh olduğunu bildirir.

AYETEL KÜRSİ KAÇ AYET?

Ayetel Kürsi'nin uzunluğu sebebiyle birkaç ayetten oluştuğu düşünülmektedir. Ancak Bakara Suresi'nde yer alan tek bir ayettir.

AYETEL KÜRSİ KAÇ KEZ OKUNMALI?

Ayetel Kürsi'nin 17, 50, 170 ve 313 tekrarı son derece etkilidir. Ancak tesir etmesi için belli bir sayıda okuma şartı yoktur. Kişi imkânı dâhilinde istediği kadar okuyabilir.

313 AYETEL KÜRSİ DUASI FAZİLETİ NELER?

313 rakamı Ayetel Kürsi'nin hatim adedidir. 313 kez Ayetel Kürsi okunduğunda hatim indirmiş kadar sevap alır. Sure ve ayetlerin belli sayılarda okunmasının daha büyük faziletleri olduğu biliniyor. Gücü yettiği kadarıyla bu duayı tekrar etmek kişiyi kötülüklerden korur ve Allah'a yaklaştırır. 313 Ayetel Kürsi okuyan kişinin evi kötülüklerden muhafaza edilir. Üzerine 313 kez Ayetel Kürsi okunan kişi büyüden, kazadan, beladan korunur. Su, ekmek ve benzeri nimetlere okunursa evdeki bereket artar. Farz namazının peşinden Ayetel Kürsi okunursa cennete girmesine hiçbir engel yoktur. Beş vakit namazın ardından okunursa savaş meydanında şehadete eren Nebiler gibi huzurla Allah'ın karşısına çıkar.

GUSÜL ABDESTİ ALMADAN AYETEL KÜRSİ OKUNUR MU?

Gusül abdesti yokken yani cünup iken ezberden zikir çekmek ve dua etmek günah ya da haram değildir. Şayet ezbere biliniyorsa ve korku, kaygı ya da benzeri sebeplerle okunmak isteniyorsa Ayetel Kürsi okunabilir. Ancak gusül abdestsiz ve adetliyken Kur'an'a el sürmek haram sayılır. Kadınlara regl iken ibadet muafiyeti söz konusudur. Bu nedenle bu süreçte kadınların namaz kılması ve Kur'an okuması yasak kılınmıştır. Fakat ezberden okunmasında herhangi bir sakınca yoktur.

NAMAZ ABDESTİ ALMADAN AYETEL KÜRSİ OKUNUR MU?

Ayetel Kürsi okumak için namaz abdesti almak şart değildir. Gün içinde ezberden tekrar edilecekse namaz abdesti almaya gerek yoktur. Ancak Kur'an'dan okunacaksa abdest alınması gerekir. Ezberden okurken de abdest almak daha faydalı ve faziletli olacaktır. Akşamları uyumadan önce namaz abdesti almak ve yatağa yatmadan Ayetel Kürsi'yi okumak kişiyi sabaha kadar koruyacak, kendi eviyle birlikte yedi evi güvence altına alacaktır.

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU ARAPÇA

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,