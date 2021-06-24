İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Hız limitine yeni sınır

İçişleri Bakanı Soylu, hedefin trafikte can kaybının sıfıra indirmek olduğunu vurguladı. Otoyollarda hız limitlerinin artırılmasına yönelik çalışma yapıldığını da söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenli İhtisas Grupları Toplantı Programına katıldı.

HIZ LİMİTİ AYARI GELİYOR

Otoyollarda hız limitlerinin artırılabileceğinin sinyalini verdi. Soylu, "Yeni otobanlardan yeni kara yollarında başlamak sureti ile bir adım atılması üzerine bir çalışma gerçekleştirilmektedir" dedi.

TEK ÇAĞRI MERKEZİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bakan Soylu, tek çağrı merkezi sistemi çalışmalarında da sona gelindiğini açıkladı. "Haziran sonu itibarıyla tüm Türkiye'de ALO 112 ile tek çağrıya geçiyoruz" dedi.