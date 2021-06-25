ATV'nin yeni dizisi: Kalp Yarası başlıyor

Yayın Tarihi : 28 Haziran 2021 / Pazartesi
Yayın Saati : 20.00
Yapımcı : Süreç Film / Ali Gündoğdu, İsmail Gündoğdu
Yönetmen : Yıldız Hülya Bilban
Genel hikaye : Tomris Giritlioğlu
Senaryo : Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül Akad
Müzik : Batuhan Fırat
Oyuncular : Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper
1.BÖLÜM FRAGMANI
1.BÖLÜM:
Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.
Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.
Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.
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