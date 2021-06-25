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ATV'nin yeni dizisi: başlıyor

Atv’nin yeni dizisi ’nın yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, ilk bölümüyle 28 Haziran Pazartesi akşamı atv'de ekran yolculuğuna başlıyor!

ATV'nin yeni dizisi: Kalp Yarası başlıyor

25.06.2021, 18:28 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021, 18:29

Yayın Tarihi : 28 Haziran 2021 / Pazartesi

Yayın Saati : 20.00

Yapımcı : Süreç Film / Ali Gündoğdu, İsmail Gündoğdu

Yönetmen : Yıldız Hülya Bilban

Genel hikaye : Tomris Giritlioğlu

Senaryo : Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül Akad

Müzik : Batuhan Fırat

Oyuncular : Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper

1.BÖLÜM FRAGMANI

1.BÖLÜM:

﻿Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.

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