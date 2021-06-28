Siirt’te jandarmaya saldırı: 2 ÖLÜ, 12 YARALI

SİİRT'TE ihbar üzerine durdurulmak istenen bir kamyondan jandarma ekiplerine ateş açıldı. Jandarma ekiplerinin de karşılık verdiği olayda kamyondaki 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Pervari'den Beğendik beldesi istikametine doğru seyir halinde olan şüpheli araçta 84 Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmen olduğunun tespit edildiği olayda 2 göçmenin yaşamını yitirdiği, yaralıların da hastanede tedavi altına alındığı duyuruldu.