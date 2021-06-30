Maç bitti ortalık savas alanına döndü

BÖLGESEL Amatör Lig'de oynanan Bolvadin Belediyespor, Sökespor karşılaşmasının bitiş düdüğüyle birlikte saha dışı karıştı. İki takım taraftarları arasında çıkan kavgada güvenlik güçleri biber gazı kullandı. Olaylar sırasında 3 taraftar yaralandı. Olayların daha fazla büyümesini engellemek için güvenlik güçleri Sökespor taraftarlarını statta tutarken rakip takımın taraftarlarını stattan uzaklaştırdı. Olaylar sırasında sıkılan biber gazından basın mensupları da etkilendi.

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