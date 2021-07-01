Otobüsün çarptığı 3 yaşındaki Emine hayatını kaybetti

KOCAELİ'NİN İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, Salı akşamı saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Yolun karşına geçmek isteyen Emine Nur Gezgin'e, seyir halinde ilerleyen M.K. idaresindeki özel halk otobüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gezgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Minik Emine'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Özel halk otobüsü şoförü M.K. ise ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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