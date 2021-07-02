YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? ÖSYM'den açıklama geldi mi?

Akademik kariyer planı olanlar YÖKDİL başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. ÖSYM YÖKDİL başvuru tarihini açıkladı mı? YÖKDİL başvuruları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

YÖKDİL BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2021 sınav takvimine göre YÖKDİL'in 2. sınavı için başvurular 2-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021-YÖKDİL/2 başvuru ücreti 145,00 TL olacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle "e-Devlet Kapısı" uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

Hem ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olan hem de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinen adaylardan, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli veya geçersiz bir fotoğrafı bulunanlar bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir. Bu durumdaki adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ndeki fotoğrafları, sınava başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'ndaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir