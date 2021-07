Yesillikler içinde lezzet ve müzik

Bugün İzmir'e ilk kanat konseptini getiren ve bu yıl 16. yılını kutlayan şehrin içinde ama şehrin stresinden uzak yeşillikler içerisindeki hayallerinizin mekanı Kanatçı Hüso'dayız. Kanatçı Hüso bölgenin en eski mekânlarından. Buradaki güven ortamından dolayı ailelerin tercih ettiği, oyun alanlarında çocukların oynayabileceği huzurlu, keyifli bir mekân. Kendine has özel soslarıyla beyaz ve kırmızı et ızgara çeşitleriyle Çeşme Otobanı altı, Balçova Bahçelerarası'nda hizmet veren Kanatçı Hüso, hayata geçirdiği yeniliklerle fark yaratıyor.



3 GÜN CANLI MÜZİK

Haftanın iki günü Cuma- Cumartesi canlı müziğin sunulduğu, ünlü isimlerin sahne aldığı Kanatçı Hüso, sunduğu lezzetler ve hizmetiyle özel bir lezzet noktası. Ağustos ayından itibaren Çarşamba günleri ile birlikte haftanın 3 günü canlı müzik olacak. Canlı müzikte fasıl ve güncel müzikler sunulacak. Kapalı 200, açık 500 kişi kapasiteli Kanatçı Hüso'da, doğum günleri, düğün, nişan, özel geceler gurup ve şirket yemekleri veriliyor. Yıllarıntecrübesi ile enfes lezzetleri ve uygun fiyatları için tercih ediliyor. İzmir'de lezzet tutkunlarının ilk akla gelen adreslerinden biri olduklarını belirten işletme sahibi İsmail ve Mert Yıldız kardeşler, "Kentimize ilk kanatçı restoranının kazandıran kuruluş olarak uzun yıllardan bu yana kardeşim Mert Yıldız ile birlikte başarıyla hizmet veriyoruz. Bu başarımızda kaliteden ödün vermeyen anlayışımız, işimizi severek yapmamız ve ailecek işin başında olmamız en büyük etken. Hijyen, lezzet ve kalite bizim için çok önemli. İzmir'de bir ilki başlatan firma olmanın avantajına sahibiz. Tavuk kanadından son derece leziz ürünlerin farklı sunumlarının yanı sıra zengin ızgara ve menü çeşitlerimizle tüm damak zevklerine hitap ediyoruz" şeklinde konuştu.



PATRON ÖDÜLLÜ BİR ŞEF

İsmail Yıldız, 18 yaşında işini patronu oluyor. Bir zamanların ünlü tekstil spor mağazası dünya markalarının Türkiye distribütörlüğünü yapan spor mağazalarının başına geçiyor. İzmirli Kemeraltı esnafından tekstilci bir ailenin çocuğu. Babası milli yüzücü 28 defa milli formayı giyen Hüseyin Yıldız. Küçük yaşlardan itibaren iş hayatının içinde yer alan, yurt içinde ve yurt dışında gastronomi üzerine eğitimler almış, işinin hem patronu hem mutfağın şefi olan bir isim İsmail Yıldız. İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi Bölümü mezunu ve Amerika'da ve İstanbul Mutfak Sanatları Akademisinde Gastronomi ve Dünya mutfağı konusunda eğitim almış. Çeşitli yemek dallarında sertifika ödül ve diplomalara sahip. Sürekli kendini yenilediğini belirten İsmail Yıldız "Benim önceliğim gıda güvenliği, hijyen ve kalite. İnsan sağlığı ve beslenmesine dikkat ederek özel menüler hazırlıyorum. Kullandığım malzemeleri bizzat kendim seçerek alıyorum. En büyük mutluluğum gelen misafirlerin memnun ayrılmaları ve aranan bir lezzet adresi olmamızdır" dedi.



İŞİN SIRRI SOSUNDA

İşini sevgi ile tutku ile yaptığını, gastronominin kendisine şiir gibi geldiğini, duygularını yemeğe yansıtmaktan mutlu olduğunu belirten İsmail Yıldız, "Kendimiz için kullanmadığımız ürünü asla misafirlerimize vermiyoruz. İşimi asla şansa bırakmıyorum. Sürekli moleküler mutfaktan denemeler yapıyorum. Özellikle tavuk ağırlıklı olan menümüzde doyumsuz lezzetlerimizin sırrı olan sos ve terbiye tekniklerimizle enfes lezzetler ortaya çıkarıyoruz" dedi.



ÇEDAR VE KAŞARLI KANAT

Şef İsmail Yıldız önümüzdeki günlerde menüye ekleyeceği çok özel lezzetler hazırlıyor. Bunlardan sosunu bizzat kendisinin yaptığı çedarlı kanat ve kaşarlı kanat ile hiçbir yerde tadamayacağınız özel lezzetler. Kanatçı Hüso'da meze çeşitleri güzlük ve taze olarak hazırlanıyor. Özellikle efsane olan meşhur eroin, Girit mezesi, favası, şakşukası ile mezeler damak çatlatan cinsten. İsmail beyin kendi özel sunum ve karışımlı salatası ile harikalar yaratmakta. Ara sıcaklarda; yaprak ciğer, pastırmalı paçanga böreği, kokoreç işkembe kavurma ve kaşarlı mantar ve tereyağında incik mükemmel.



KIRMIZI ET DE VAR

Ana yemekte, meşhur yaprak tavuk kanat, tavuk but incik, tavuk çökertme, köri soslu tavuk şiş, Adana kebap, saç kavurma, kuzu külbastı ve pirzola, dana antrikot ve kasap köfte çeşitleri mevcut. Tatlı olarak, cevizli kabak, kaymaklı ayva fırın helva ve dondurmalı irmik tatlısı tercih edebilirsiniz.



Son söz; Yasakların kalkmaya başladığı bu günlerde açık havada yeşillikler içerisinde, şehrin merkezinde güvenli huzurlu, ailenizle gidebileceğiniz, en özel lezzetleri keyifli canlı müzik eşliğinde ekonomik fiyatlarla yiyebileceğiniz bir yer. Kanatçı Hüso işini sevgi ile yapan farklı, doğal lezzetleri sunan bir mekan.