AÖF yaz okulu için araştırmalar başladı. Yaz okuluna kayıt yaptıracak olan öğrenciler kayıt tarihlerini ve kayıt ücretini merak ediyor. Peki AÖF kaydı nereden ve nasıl yapılır? Kayıt ücreti ne kadar? İşte detaylar...
AÖF YAZ OKULU KAYDI NASIL YAPILIR?
2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.
AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ
Kayıt yapılan 1 Ders için 225 TL, ilave her ders için 25 TL olarak belirlenmiştir.
🗓️2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.https://t.co/Gi0M3IPyYk@anadoluuniv#AnadoluÜniversitesi #Açıköğretim #AÖS #YazOkulu pic.twitter.com/06RvfYjGQV— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (@AOFAnadolum) June 21, 2021
AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılıyor? Son tarih ne zaman? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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