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Haberler Yaşam AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılıyor? Son tarih ne zaman?

yaz okulu kayıtları nasıl yapılıyor? Son tarih ne zaman?

yaz okulu kayıtları merakla araştırılıyor. öğrencileri AÖF yaz okulu kayıt tarihlerini ve kayıt ücretini yakından takip ediyor. Peki AÖF yaz okulu kayıtları nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılıyor? Son tarih ne zaman?

05.07.2021, 14:46

AÖF yaz okulu için araştırmalar başladı. Yaz okuluna kayıt yaptıracak olan öğrenciler kayıt tarihlerini ve kayıt ücretini merak ediyor. Peki AÖF kaydı nereden ve nasıl yapılır? Kayıt ücreti ne kadar? İşte detaylar...

AÖF YAZ OKULU KAYDI NASIL YAPILIR?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ

Kayıt yapılan 1 Ders için 225 TL, ilave her ders için 25 TL olarak belirlenmiştir.

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