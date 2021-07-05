AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılıyor? Son tarih ne zaman?

AÖF yaz okulu için araştırmalar başladı. Yaz okuluna kayıt yaptıracak olan öğrenciler kayıt tarihlerini ve kayıt ücretini merak ediyor. Peki AÖF kaydı nereden ve nasıl yapılır? Kayıt ücreti ne kadar? İşte detaylar...

AÖF YAZ OKULU KAYDI NASIL YAPILIR?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ

Kayıt yapılan 1 Ders için 225 TL, ilave her ders için 25 TL olarak belirlenmiştir.