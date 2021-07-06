Aşk 101 yeni sezon ne zaman? Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Netflix'te yayınlanan ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Aşk 101'in 2. sezon tarihi açıklandı. İşte AŞK 101 yeni sezon yayın tarihi...
AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Netflix'in gençlik dizisi Aşk 101 30 Eylül'de izleyici karşısına çıkacak.
AŞK 101 KONUSU
1990'lı yıllarda Türkiye'sinde hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup genç, çok sevdikleri öğretmenleri okuldan ayrılmasın diye onun aşık olması için uğraşırlar. 1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek için çaba harcarlar.
AŞK 101 OYUNCULARI KİMLER?
Kubilay Aka – Kerem
Kaan Urgancıoğlu – Kemal
Alina Boz – Eda
Pınar Deniz – Burcu
Mert Yazıcıoğlu – Sinan
Selahattin Paşalı – Osman
İpek Filiz Yazıcı – Işık
Müfit Kayacan – Necdet
Bade İşçil - Eda
Tuğba Ünsal - Işık
Aşk 101 2. sezon yayın tarihi belli oldu! İşte Aşk 101 yayın tarihi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.