Aşk 101 2. sezon yayın tarihi belli oldu! İşte Aşk 101 yayın tarihi...

Aşk 101 yeni sezon ne zaman? Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Netflix'te yayınlanan ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Aşk 101'in 2. sezon tarihi açıklandı. İşte AŞK 101 yeni sezon yayın tarihi...

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix'in gençlik dizisi Aşk 101 30 Eylül'de izleyici karşısına çıkacak.

AŞK 101 KONUSU

1990'lı yıllarda Türkiye'sinde hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup genç, çok sevdikleri öğretmenleri okuldan ayrılmasın diye onun aşık olması için uğraşırlar. 1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek için çaba harcarlar.

AŞK 101 OYUNCULARI KİMLER?

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Selahattin Paşalı – Osman

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Müfit Kayacan – Necdet

Bade İşçil - Eda

Tuğba Ünsal - Işık