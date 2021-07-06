Cioman Cihan Emre Erdoğan: Sabah bir uyandım 100 bin takipçim var!

Cioman, Bi' Başka'da, sosyal medya hesabının bir anda yükseldiğini belirterek "Askerden dönünce can sıkıntısından, bunalımdan çıkmak için 1-2 video çekeyim dedim. Sabah bir uyandım 100 bin takipçim var. Çok şaşırmıştım. Ama benim 700 bin takipçim varken bile çalışmaya devam ediyordum. Sonrasında işi bıraktım" dedi.

Cioman kimdir? Kendinden biraz bahseder misin?

1998 yılında Adana'da doğdum, ben 2 yaşındayken İstanbul'a geldik. Lisede okuldan atılınca Adana'ya döndüm. Adana'dan sonra askere gittim. Askerlik yaparken de sosyal medya kullanmaya başladım.

"SABAH BİR UYANDIM 100 BİN TAKİPÇİM VAR!"

Sosyal medyadaki sıçraman ne zaman oldu?

Hindistan'da bir TikToker çocuk vardı. Onun videolarını görüyordum, takip ediyordum. Nasıl yapılıyor diye merak ediyordum. Bir de askerden dönünce can sıkıntısından, bunalımdan çıkmak için 1-2 video çekeyim dedim. Sabah bir uyandım 100 bin takipçim var. Çok şaşırmıştım. Ama benim 700 bin takipçim varken bile çalışmaya devam ediyordum. Sonrasında işi bıraktım.

YouTube nasıl gidiyor?

Çok iyi gidiyor. Tepkiler de çok güzel. Birkaç ay önce 'YouTubecu' olacağım diyordum zaten :) Gerçekten de oldum.

"TİKTOK VİDEOLARIMI ÇEKMEK 3-4 SAATİMİ ALIYOR"

TikTok mu daha ağır basıyor, YouTube mu?

YouTube'a içerik çekerken gerçekten bir şeyleri başardığımı hissediyorum. Zamanını ayırıyorsun, 1-2 saat harcıyorsun. Gerçekten bir iş yaptığını hissediyorsun. TikTok'ta öyle değil. Ama benim bazı TikTok videolarımı çekmek de 3-4 saat sürüyor.

"OYUNCULUĞA SARDIM!"

Gelecek hedeflerin nedir? Sosyal medyadan devam mı etmek istiyorsun? Oyunculuğa ve müziğe de ilgin var bildiğim kadarıyla? O alanlarda bir şeyler yapmayı düşünüyor musun?

Oyunculuğa sardım. Eğitimlere başlayacağım. Oyunculuk istiyorum ama sosyal medyadan kopmayacağım, devam edeceğim. Beni seven kitleyi bırakmayacağım.

"SERSERİ TİPLERİ ÇOK İYİ OYNARIM"

Peki, şu an hangi dizide hangi karakteri oynamak isterdin?

Serseri, serbest tipleri çok iyi oynarım bence. Beni oraya bırakmaları lazım :)

En oluruna bıraktığın şey nedir?

Bir şeyi çok istersem olana kadar zorlarım. Oluruna bırakmam. İstersem olur :)

"İKİ TOKAT ATIP EVE GÖTÜRDÜ"

Ergenlikte ailenle zıtlaşıp yaptığın en büyük saçmalık neydi?

Valizimi toplayıp gittim. Bende bir inat var gittim mi dönmem. Ama babam geldi iki tokat attı, zorla götürdü :)

Şarkılarının devamı gelecek mi?

Gelecek. Bir düet gelecek yakında. Düet dışında da iki farklı projemiz var. Çok yakında gelecek :)

"SANATÇIYIM DEMİYORUM"

Sosyal medya fenomenlerinin şarkı çıkarmasına müzik sektöründen tepkiler geliyor. Sen ne diyorsun bu duruma?

Ortada bir tane pasta var. Herkes diyor ki "bu benim olsun". Böl işte kardeşim! Kim ne alırsa. Ben asla sanatçıyım demiyorum ki. Şarkı çıkarmamın sebebi YouTube'a içerik üretmek.