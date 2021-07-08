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Haberler Yaşam " Tosuncuk" Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi

" Tosuncuk" 'ne sevk edildi

kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, yüksek güvenlikli 'ne sevk edildi.

Tosuncuk Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi

08.07.2021, 13:51

Mehmet Aydın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.

Aydın, dün akşam önce Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Burada kısa süre bekletilen Aydın'ın daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde yüksek güvenlikli Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

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