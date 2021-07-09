Düzenli yürüyüş ömür uzatır

Düzenli yürüyüşün sağlık açısından faydaları saymakla bitmez. Yürüyüşle stres atabilir, aynı zamanda akciğerlerinizi koruyup yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz. Yürüyüş yaparken vücudunuzun duruşuna önem vermelisiniz. İşte yürüyüşün sağlığımıza faydaları:

YAŞLANMAYI GECİKTİRİR: Bir "alışkanlık" haline getirilerek her gün düzenli yapılan yürüyüşle ömrünüze ömür katmanız ve yaşlanmayı geciktirmeniz mümkün. Yapılan araştırmalar haftada yaklaşık 20-25 kilometre yürüyen insanların, yürüyüş yapmayanlara göre daha uzun yaşadıklarını kanıtlamıştır.



KALBİ VE AKCİĞERLERİ KORUR:

Kısa ve hızlı yürüyüşler yapmak kalp ve akciğer sağlığınızı korumanız için en iyi yoldur. Her gün 20-25 dakika yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin.



STRESİ AZALTIR: Yürüyüş yapmak strese de birebir. Yürüyüş yaparken kan basıncınız düzene girer, mutluluk hormonu olan endorfin salgılarsınız ve kendinizi rahatlamış hissedersiniz.

KİLO KONTROLÜNDE ETKİLİDİR:

Düzenli ve ritmik olarak yapılan yürüyüş, zayıflamaya ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Her gün 20 dakika yürüyüş yaparak fazla yağlarınızı yakmanız ve yılda 7 kilo vermeniz mümkün. Ama tabii ki bu süreçte yediklerinize dikkat etmeli ve kalori kontrolünü de sağlamalısınız. Sadece bir paket jelibonu eritmeniz için bile futbol sahası kadar alanı yürümeniz gerektiğini unutmayın ve elinizi şeker tabağına daldırmadan önce bir kez daha düşünün.