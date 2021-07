Demir eksikliğinin çaresi kuru meyvede

DEMİR eksikliğini doğru beslenmeyle önleyebilmek için demir açısından zengin besinlerin tüketiminin öneminden bahseden Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Dilek Sivri, "Demir eksikliği için kuru meyvelerden özellikle hurma, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru erik, kuru incir en iyi seçenekler olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

KURU BAKLAGİLLER DEMİR DEPOSU

KIRMIZI et, balık, kümes hayvanları ve yumurtanın da demir eksikliğine iyi geldiğini dile getiren Sivri, "Bunların yanında; kuru baklagiller (kuru fasulye, mercimek, nohut, barbunya gibi), yağlı tohumlar (fındık, ceviz, badem), yeşil yapraklı sebzeler (roka, ıspanak, pazı, maydanoz, nane, brokoli, dereotu gibi) gibi hayvansal olmayan gıdalara her gün beslenmede yer verilmelidir" şeklinde konuştu.



EMİLİMİ ARTIRMALISINIZ

DEMİR eksikliğinin, demir içeriği yüksek besinleri tüketerek engellenebileceğini hatta diyette yapılan birkaç değişiklikle demir emilimi artırabilir olduğunu ifade eden Sivri, "Bunun için demir içeren besinler kuşburnu, biber, kivi, turunçgiller, çilek, brokoli, domates, yeşil yapraklı sebzeler, kavun gibi C vitamini içeriği yüksek besinlerle birlikte tüketilmelidir" uyarısında bulundu.



MAYALI EKMEK FAYDA SAĞLIYOR

PRATİK olarak ana öğünlerde mevsiminde salata tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Sivri, "Mayalı ekmek tüketimi demir emilimini artırdığı için tüketilebilir, börek ve çörek gibi diğer unlu besinler mayalandırılarak tüketilebilir. Kepek ekmek yerine çavdar ya da tam buğday ekmeği tercih edilebilir" diye konuştu.