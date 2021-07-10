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Haberler Yaşam FETÖ’nün üst düzey ismi İnandı, Ankara’da sorguda

FETÖ’nün üst düzey ismi İnandı, ’da sorguda

FETÖ’nün üst düzey ismi İnandı, Ankara’da sorguda

10.7.2021

MİT'İN operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanan FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı, 6 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Birol Tufan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İnandı'nın gözaltı süresi 11 Temmuz'a kadar uzatıldı. Kapsamlı ifade alma işlemine dün başlanan İnandı'nın avukatlığını ise kız kardeşinin eşi olduğu öğrenilen Denizli Barosu'na kayıtlı Halil İbrahim Yılmaz yapıyor. İnandı'nın firari örgüt üyelerine Kırgızistan pasaportu temin ettiği ve örgütün parasını yönettiği ileri sürülmüştü.

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