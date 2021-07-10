Siyah sarımsak yaşlanmayı geciktiriyor

SİYAH sarımsak, bağışıklık kuvvetlendirici ve güçlü antioksidan özelliğiyle Çin'de "Uzun Yaşamın Sırrı" olarak biliniyor. Beyaz sarımsağın siyaha dönüşmesi sırasındaki fermantasyon süreciyle içeriğini zenginleştiren siyah sarımsak, enfeksiyonu önler, mide ve karaciğeri korur. Kolesterolü de düşüren bu besin, hücre yenilenmesi sağlayarak yaşlanmayı geciktirir.
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