Hilal Kaplan yeni kitabıyla D&R yayınının konuğu olacak

TANINMIŞ yazarları okurlarla buluşturan D&R Home canlı yayınları tüm hızıyla sürüyor. Başarılı sosyolog ve yazar Hilal Kaplan, Turkuvaz Kitap'tan yeni çıkan "Ailenin Adı Yok ya da Neden Feminist Değilim?" kitabıyla D&R'a konuk oluyor.

SOSYAL TEORİ HARMANI

Hilal Kaplan, yarın saat 21.00'de @dr_dunyasi Instagram hesabından yayınlanacak programda, Pınar Yüksel'in moderatörlüğünde yeni kitabı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacak. Merakla beklenen programda okurlarıyla da buluşacak olan Kaplan, aile değerleri üzerine bir "ilk söz" niteliği taşıyan yeni kitabının hazırlık sürecine ve hakkında bilinmeyenlere değinecek, D&R takipçilerinin merak ettiği soruları cevaplayacak. Canlı yayın etkinliğine tüm okurlar Instagram üzerinden ulaşabilecek. Sosyolog-Yazar Hilâl Kaplan yeni kitabıyla, dünyadaki güncel gidişatın yansımalarını sosyal teori ile harmanlayarak analiz edip "içerden ve buralı" bir reddiye ortaya koymayı amaçlıyor.