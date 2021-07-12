16 Temmuz tatil mi? Açıklama geldi mi?

16 Temmuz tatil olacak mı? 15 Temmuz Kurban Bayramı ile birleştirilecek mi? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Özellikle tatil planları yapanlar 16 Temmuz ile ilgili kararı merakla bekliyor. İşte detaylar...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

2017 yılında resmi tatil olması kararlaştırılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl da resmi tatil olacak. 2016 yılında meydana gelen darbe girişimi sebebiyle Başkan Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" şeklinde açıklama yapmıştı. Bu nedenle 15 Temmuz hem kamu hem de özel sektör için resmi tatil olarak kabul ediliyor.

16 TEMMUZ RESMİ TATİL OLACAK MI?

16 Temmuz Cuma günü hakkında henüz bir karar verilmedi. 16 Temmuz'un resmi tatil olması halinde özel sektör çalışanları da bu tatilden faydalanacak. Ancak kamu çalışanları idari izinli kabul edilirse özel sektör yalnızca yıllık izinden düşecek şekilde bu tarihte izinli olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında görüşmelerin devam ettiğini söylemiş, kararın açıklanacağı tarih için bugünü işaret etmişti. Bugün, 16 Temmuz ve Arife Günü hakkında son durum Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak.