FETÖ’nün ünlü isimleri de yargı önünde hesap verdi

FETÖ'NÜN darbe girişimiyle ilgili birçok ünlü isim de yargılandı. Aralarında iş insanları, gazeteciler, polisler ve futbolcuların bulunduğu ünlü isimlerin bazıları hapis cezasına çarptırılırken, firari olan sanıkların yargılamaları ise sürüyor. Tanınmış isimlerden tarihçi-yazar Talha Uğurluel 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, komedyen Atalay Demirci'ye verilen 5 yıl hapis cezası da onandı. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk, baklavacı Faruk Güllü, İsmail Hakkı Kısacık, Ömer Faruk Kavurmacı, Mehmet Zenginer ve Mustafa Zenginer ile firari Hamdi Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek de ceza alan isimler arasında.