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Haberler Yaşam Meteoroloji'den sıcak uyarısı! İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den sıcak uyarısı! ve Ege'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den aktarılan son dakika hava durumu raporuna göre, hafta boyunca yurt genelinde sıcaklıklar artmaya devam edecek. Hafta sonuna kadar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde, hafta sonu ise tüm yurtta 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki ve Ege'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den sıcak uyarısı! İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak?

13.07.2021, 10:28

15 Temmuz'dan itibaren yurt genelini etkisi altına alacak olan aşırı sıcaklarlka birlikte bu yazın en sıcak günleri yaşanacak.

İstanbul'da perşembe günü sıcaklık 5 derecelere kadar çıkacak. İzmir ve Antalya'da ise hava sıcaklığının 37'yi geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.

KARADENİZ'E KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun çevreleri ve Van'ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji hava sıcaklıklarının bugün de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirterek rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri gece saatlerinden itibaren il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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