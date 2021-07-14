CHP’li Sertel Halk TV’de Müslümanlara hakaret etti

Daha önce Müslümanların yatırım aracının borsa, altın ya da konut olamadığı belirtilen programda Ayşenur Arslan, "Fakirlerin yatırım aracı ahiret, cennet, sabırdır. Onlar da öbür dünyaya yatırım yaptıklarını düşünüyorlar" ifadeleriyle inançlarla alay etmişti.

'TESBİH ÇEKERKEN'

Önceki gün de bu açıklamalara benzer bir ifade de Ayşenur Arslan'ın konuğu CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'den geldi. CHP'li Sertel, katıldığı programda Müslümanların zikir inancına hakaret ederek, "Camide tesbih çekerken bile bak samimiyetimle söylüyorum; 'Euro, Dolar' diye çekmiyorlarsa adım Atila Sertel değil. Arada altın da diyor olabilirler. Ama Euro-Dolar diye çok çeken var" ifadelerini kullandı. Sertel'in bu hadsiz açıklamalarına Ayşenur Arslan da kahkaha atarak karşılık verdi.