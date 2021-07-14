  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Darbecilerin ‘iade’ talebine OHAL Komisyonu’ndan ret

Darbecilerin ‘iade’ talebine OHAL Komisyonu’ndan ret

Darbecilerin ‘iade’ talebine OHAL Komisyonu’ndan ret

14.7.2021

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, FETÖ'nün darbe girişiminin askeri kanadındaki icracıları olarak gösterilen sözde yurtta sulh konseyinin üyesi eski 13 askerin görevlerine iade başvurusunu reddetti. Başvuranlar arasında eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, Akıncı Üssü'ndeki darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren eski Harekat Komutanı Ahmet Özçetin, Cumhurbaşkanına suikast timinin başındaki eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, darbe toplantılarına katılan eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık ile eski Akıncı Üs komutanı Hakan Evrim de yer alıyordu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Darbecilerin ‘iade’ talebine OHAL Komisyonu’ndan ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.