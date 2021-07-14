Darbecilerin ‘iade’ talebine OHAL Komisyonu’ndan ret

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, FETÖ'nün darbe girişiminin askeri kanadındaki icracıları olarak gösterilen sözde yurtta sulh konseyinin üyesi eski 13 askerin görevlerine iade başvurusunu reddetti. Başvuranlar arasında eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, Akıncı Üssü'ndeki darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren eski Harekat Komutanı Ahmet Özçetin, Cumhurbaşkanına suikast timinin başındaki eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, darbe toplantılarına katılan eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık ile eski Akıncı Üs komutanı Hakan Evrim de yer alıyordu.