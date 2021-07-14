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Kimler kurban kesmekle yükümlü? Kurban kesmek kimlere farz?

'na kısa bir süre kaldı. Kurban kesecek olanlar hazırlıklara şimdiden başladı. Bayram öncesi merak edilen sorulardan biri de kimlerin kurban kesmekle yükümlü olduğu. merak edilen soruyu yanıtladı. İşte detaylar...

Kimler kurban kesmekle yükümlü? Kurban kesmek kimlere farz?

14.07.2021, 11:15

Kurban kesmek kimlere farz? Kurban kesmekle yükümlü olanlar kimler? soruları bayram öncesi en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilen soruyu yanıtladı. İşte Kurban Bayramı ile ilgili merak edilen sorunun yanıtı....

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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