  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Son dakika: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS sonuç sorgulama

Son dakika: yerleştirme sonuçları açıklandı! sonuç sorgulama

Son dakika haberi... ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan -2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. İşte yerleştirme sonuçları...

Son dakika: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS sonuç sorgulama

14.07.2021, 09:24 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021, 09:24

01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS sonuç sorgulama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.