15 Temmuz selası saat kaçta okunacak? Sela bu gece mi okunacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece tüm camilerde sela okunacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Türkiye genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımladı. Peki sela saat kaçta okunacak? İşte tüm merak edilenler...

15 TEMMUZ SELASI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

15 Temmuz 2021 Perşembe gününü 16 Temmuz 2021 Cuma gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı olarak selalar okunacak.

ŞEHİTLER İÇİN HATİM OKUNACAK

Genelgeye göre, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde camilerde vatandaşların katılımıyla 'Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz' etkinliği yapılacak. Bu kapsamda 15 Temmuz 2021 tarihine kadar bütün cami ve Kur'an kurslarında hatimler okunacak. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü öğle namazı öncesi tüm il ve ilçe merkez camilerinde, şehitlerin ruhlarına ithafen 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti' programları yapılacak. Ankara'da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camii'nde şehitler için 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı' düzenlenecek ve bu program Diyanet TV'den canlı yayınlanacak.