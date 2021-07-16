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Haberler Yaşam Son dakika: YKS kılavuzu yayımlandı! ÖSYM YKS kılavuzu...

Son dakika: YKS kılavuzu yayımlandı! ÖSYM YKS kılavuzu...

Son dakika haberi... 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı.

Son dakika: YKS kılavuzu yayımlandı! ÖSYM YKS kılavuzu...

16.07.2021, 15:43 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021, 15:45

2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

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