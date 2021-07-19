Burma baklava nasıl yapılır? Hazır yufkadan burma baklava tarifi....

Tatlı tarifleri bayram öncesi en çok araştırılanlar arasında. Bayramda tatlısını evde kendi yapmak isteyenlerin ilk tercihi genellikle şerbetli tatlılar oluyor. Yapımı kolay ve ağızda enfes bir tat bırakan burma baklava ise en çok tercih edilen tatlılardan. Peki hazır yufkadan burma baklava nasıl yapılır? Burma baklava malzemeleri nelerdir? İşte nefis mi nefis burma baklava tarifi...

HAZIR YUFKADAN BURMA BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Burma Baklava Malzemeleri

14-15 adet baklava yufkası

2 su bardağı ceviz – iri dövülmüş

3 yemek kaşığı tereyağı

Şerbeti için Malzemeler

2,5 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

¼ adet limon suyu

Şerbet için; şeker ve suyu bir tencereye koyup kaynatın, bir süre kaynadıktan sonra içine limon suyunu sıkıp, bir-iki dakika daha kaynatıp, ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

BURMA BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Şerbet için su ve şeker, tencereye alıp karıştırarak kaynatın, kıvama geldiğinde limon suyunu ekleyin ve kenara alın.

Yufkalardan birsini tezgâha alın. İçerisine cevizden serpin ve oklavaya sararak katlayın. Ardından hamuru oklavanın ortasında birleştirin ve oklavayı hamurun ortasından çekin ve buruşuk bir parça baklava elde etmiş olun.

Böylece tüm yufkaları yapıp fırın tepsinize yerleştirin ve tereyağını ayrı bir tencerede kızdırıp tepsinin üzerine dökün.

190 derece önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirin.

Fırından çıkan tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün ve soğumaya bırakın.